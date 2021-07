La Guardia Costera publicó un “Aviso de navegación” a través de sus redes sociales en el que se señala que “es ilegal para los navegantes partir con la intención de viajar a Cuba para cualquier propósito sin un permiso”.

Las autoridades estadounidenses advirtieron en los últimos días su rechazó sobre la organización de flotillas a Cuba, pero desde el estallido social que se produjo el 11 de julio en la isla grupos de cubanos de Miami han estado preparándose para una de esas travesías y se ha informado de que algunos incluso se han hecho a la mar en botes con artículos de primera necesidad.

Un grupo de cubanos de Miami anunció este viernes que si logran reunir un centenar de embarcaciones partirán el lunes próximo hacia el límite marítimo con Cuba para hacer saber al pueblo de la isla que no están solos en sus protestas.

Para entrar a las aguas territoriales de Cuba se necesita un permiso, señala el aviso.

Plan to go to Cuba on your boat? FYI: It's illegal to transit into Cuban waters without an approved permit. Click here for more info https://t.co/uLlMxy3Zcz & RT these flyers to spread the word. #USCG #Miami #D7 #District7 #Cuba pic.twitter.com/5sd9m48uyS

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) July 15, 2021