Un barco de 12 metros se estrelló contra las rocas, arrojando a hombres, mujeres y un adolescente a las olas con una corriente tan fuerte que se estaba alejando un poco más de la costa. Sin embargo, gran parte de la tripulación fue salvada por un hombre de la marina.

Cale Foy, un tripulante de la marina se encontraba en una caminata con su familia, no dudó en sumergirse en las agitadas olas de San Diego. Reseñó Los Ángeles Times en su versión web.

#UPDATE: Three people are dead and 27 are hospitalized after a boat carrying more than two dozen people overturned off the coast of #PointLoma Sunday morning https://t.co/vy9d7HKyHs pic.twitter.com/BM7TzLjTdx

