Este martes salió a la salida a la venta Melania and Me. Es un libro escrito por Stephanie Winston Wolkoff, la examiga de la primera dama de EE.UU. Seguramente también atacará a Donald Trump. Esta vez a través de su esposa.

Cada vez se abren más frentes contra Donald Trump. Desde los grandes medios de comunicación como CNN, entre otros, hasta empresas que distribuyen contenidos audiovisuales a través de una plataforma en línea. Por supuesto que nuevos libros que ataquen al primer mandatario de EE.UU. eran esperados.

,Melania and Me es un explosivo libro de memorias realizado por Stephanie Winston Wolkoff. Ella afirma que es examiga de la primera dama, Melania Trump, indicó laopinion.com.

Según Winston, este nuevo libro da pormenores oscuros de Melania Trump. La autora afirma que ella presenció “mentiras” y “engaños” mientras fue amiga de la primera Dama.

Pronunciamiento de la Casa Blanca

La Casa Blanca emitió un comunicado asegurando que el libro esuna “extraña distorsión de la verdad”.

No obstante,Melania and Me no es sino uno más de los libros no autorizados por ella sobre su vida en la Casa Blanca.

Este nuevo libro se suma a otras publicaciones que también atacan a Donald Trump. Las más resaltantes son la realizada por Mary Trump, sobrina del presidente, y el exasesor de Seguridad Nacional John Bolton.

Además es obvio que al salir a pocos meses de las elecciones presidenciales de EE.UU., el objetivo de estos libros es destruir al primer mandatario estadounidense.

Por su parte, Melanie Trump dio su opinión a través de una vocera oficial.

Al respecto, destacó, “El libro no solo está lleno de falsedades y paranoia, sino que se basa en una necesidad imaginaria de venganza”. Agregó, “Lamentablemente, esta es una mujer profundamente insegura cuya necesidad de ser relevante desafía la lógica”.

Algunos Detalles del libro

Según Winston Wolkoff el libro lo hizo basado en notas, grabaciones y aspectos que recuerda.

La autora de Melania and Me, aseguró que si existen serias tensiones entre Melania Trump y su hijastra, Ivanka Trump. La esposa del presidente de EE.UU. la llama despectivamente “la princesa”.

Winston Wolkoff aseguró que en una ocasión se refirio a Ivanka y a su esposo Jared Kushner, ambos asesores de la Casa Blanca, como “serpientes”.

La ex amiga de Melania aseguró que su amistad duró 15 años. Pero la primera dama cambió y finalizó cuando ella la traicionó en el 2018. Debido a que la esposa deTrump no la defendió publicamente cuando Winston Wolkoff fue acusada de mala gestión financiera mientras planeaba la investidura.

La autora también da pormenores de la vida privada de la pareja presidencial. Asegura que a Melania no le importa que digan que su esposo toma a las mujeres que le de la gana.

Otro de los cotilleos que mencionó la ex amiga de Melania fue que durante la investidura presidencial en el 2017, Melania Trump hizo un mal gesto hacia su esposo, porque su hijo, Barron Trump, sin querer la golpeó en el tobillo y le dolió.

También indicó que Melania -en ocasiones- influye sobre Trump y se referió despectivamente contra los inmigrantes.

