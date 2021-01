Del incendio de un edificio que se produjo el viernes por la noche en Miami y que dejó a varias familias desplazadas, los primeros indicios en las investigaciones de lo ocurrido por parte de las autoridades dicen que pudo ser intencional.

Hay que precisar también que del incidente una persona resultó herida y tuvo que ser trasladada a un hospital de la localidad.

En dicho incendio, que según las autoridades pudo ser intencional, las llamas arrasaron la estructuras de 11 unidades. El edificio está ubicado en un lugar mejor conocido como Pequeña Habana, cerca del noroeste de la 11th Avenue y Sixth Street.

Para el portal Wsvn, habló una de las personas afectadas, Richard Rio, quien dijo que está tratando de averiguar qué hacer ahora.

Rio dijo que apenas pudo escapar del edificio en llamas. “Me acosté y cerré los ojos, hombre, y ‘wa, wa, wa’, la alarma de incendio comenzó a sonar”, dijo.

Rio y otras 15 familias lograron librarse del fuego justo a tiempo.

“Desde allí hasta la salida de incendios trasera no hay más de 10 pies, pero no pudimos llegar tan lejos”, dijo. “Tuvimos que saltar por la ventana. Me corté la pierna bastante haciéndolo, salté a la escalera y me deslice hacia abajo, estaba tan asustado”, siguió contando el afectado.