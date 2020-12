Aun cuando la temporada de Grandes Ligas concluyó hace más de un mes, los Marlins de Miami siguen brindando alegría a sus seguidores y a la ciudad.

Varios peloteros del conjunto miamense pasaron este jueves más de una hora repartiendo 120 bolsas con obsequios en Liberty City, según reseñó WSVN.

“Es un momento difícil para todos. Mucha gente está sufriendo en este momento”, dijo el jardinero Lewis Brinson.

“Quisimos traer algunos regalos, algo de alegría, algunas cosas a las que puedan aferrarse y abrazarse fuerte durante mucho tiempo durante este momento difícil, significa mucho para mí venir aquí y regalar algunas cosas”.

La larga filas de automóviles previamente seleccionados, además de Brinson, fue atendida por el también jardinero Monte Harrison y receptor Jerry Sawyer.

#MiamiMarlins players hand out gifts to over 100 Liberty City families during drive-thru giveawayhttps://t.co/dYFoDgyc1j

— WSVN 7 News (@wsvn) December 11, 2020