Esta madrugada la Junta escolar de Miami-Dade suspendió sistema de clases virtuales K-12. Ellos iniciaron una reunión para tomar decisiones en la tarde de ayer. Después de la medianoche tomaron la decisión.

La Junta escolar de Miami-Dade comenzó una reunión este miércoles en la tarde. En la misma analizaron los resultados de la encuesta virtual y estudiaron sus apreciaciones.

Después de la media noche los máximos representantes de la educación del condado de Miami Dade tomaron la decisión de suspender el uso de la plataforma de clases online K-12, informó telemundo51.com

La reunión de la junta escolar comenzó la tarde el miércoles y no fue sino hasta esta madrugada, después de la 1:00am que tomaron la decisión de forma unánime de no usar la plataforma “My school online” (K-12).

Esta decisión la tomaron después que David Oliveros, un adolescente de 16 años y estudiante de South Miami Senior High, hackeo al sistema escolar en línea de las escuelas públicas del condado de Miami-Dade.

El Departamento de Policía Escolar de Miami-Dade lo detuvo.

Debido a esa situación las clases virtuales en Miami-Dade comenzaron de forma fallida.

Durante la reunión de la junta, presentaron más de 400 comentarios grabados de padres de familias y maestros. La mayoría opinaba negativamente sobre la plataforma de educación en línea.

