La alcaldesa demócrata del condado floridano de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, se ha ofrecido a las autoridades del gobierno norteamericano para acoger a parte de los refugiados afganos que viajarán a Estados Unidos luego que el presidente Joe Biden pusiera fin a la ocupación militar estadounidense de 20 años en Afganistán.

En una carta dirigida al presidente Joe Biden y al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, Levine Cava escribió: “Mientras seguimos los desgarradores acontecimientos que se desarrollan ahora en Afganistán, es imposible no pensar en la historia de tantos residentes de Miami-Dade que enfrentaron graves desafíos, persecución y peligro en casa antes de huir a Estados Unidos”, reportó Diario las Américas.

“El condado de Miami-Dade está integrado por generaciones de refugiados políticos que llegaron a esta comunidad en busca de un nuevo hogar y nuevas oportunidades para ellos y sus familias”, recordó la alcaldesa, antes de sumarse a las comunidades de EE.UU. “que están listas para dar la bienvenida a los refugiados afganos” acotó Levine Cava.

Miami-Dade was built by generations of immigrants who fled danger & persecution at home to build a better life for themselves and their families. We join states and communities around the country which stand ready to welcome Afghan refugees.

My letter to @POTUS & @SecMayorkas: pic.twitter.com/VKGIj0jdzZ

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) August 27, 2021