Los datos sobre los casos de coronavirus publicados el miércoles por el departamento de salud de Florida contenían unas cifras impactantes: Un récord de 4.141 nuevos casos de COVID-19 en el condado de Miami-Dade, que representan más de la mitad del incremento de 8.109 casos en un día en el estado.

Pero resulta que esos números no son indicativos de una tendencia preocupante. Son el resultado de un solo laboratorio en Miami Gardens que arrojó más de 4.000 resultados positivos al estado a la vez, que cubrieron siete semanas de pruebas.

“Hoy, el Departamento de Salud de Florida (DOH) recibió un atraso de datos de pruebas de Niznik Lab Corp en Miami, que se remonta al 23 de junio”, escribió el departamento de salud en un tweet. “El laboratorio reportó más de 4.000 casos ocurridos en las últimas 7 semanas, pero que no habían sido reportados al DOH hasta hoy.

“Por lo tanto, este atraso distorsiona severamente el reporte diario de hoy para Miami-Dade y no refleja las tendencias actuales. Una vez que el DOH fue informado de este atraso en los datos de las pruebas, nos pusimos inmediatamente en contacto con Niznik Lab y estamos investigando el asunto, junto con los líderes de Miami-Dade.”

— Florida Dept. Health (@HealthyFla) August 12, 2020