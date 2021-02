El equipo de los Miami Dolphins quieren ser competitivos para la temporada 2021 de la NFL, por eso han pensado en tener un mariscal de campo alterno a su titular Tua Tagovailos.

Por eso han puesto el interés en el joven Deshaun Watson, de los Houston Texans, quien en la actualidad es uno de los jugadores más codiciados en el deporte de los emparrillados.

Pero para los Miami Dolphins será difícil tener los servicios del joven de 25 años, ya que la organización texana indicó que hasta el momento no está en el mercado.

El conjunto de los Miami Dolphins buscará de cualquier forma atraer a Watson . Una de ellas será decirle que no hay impuestos estatales en Florida o que puede entregar las selecciones 3 y 18 del Draft del 2021, para lograr el objetivo.

Así que la discusión por el cambio de Watson seguirá por un largo rato hasta que el conjunto de la Florida logre su cometido.

El mariscal de campo de los Miami Dolphins, Tua Tagovailos, indicó que no siente ninguna preocupación sobre la posible contratación de Watson. Indicó que seguirá trabajando de la misma manera durante la pretemporada.

“Solo puedo controlar lo que puedo controlar. Soy al mariscal de campo de Miami Dolphins”.

This is gonna be good.. fo' sho'. #TuaTime #BuildAroundTua He's going to be so underestimated at this point, @Tua is going to take apart his opponents with surgeon-like precision and football geniusnessmentocity. https://t.co/xKvStJsTPz

— Greg Grababrewski (@Booftard) February 13, 2021