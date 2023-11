Arrestan a sujeto que apuñaló dos veces a la perra de su vecino en Miami

Un hombre de Miami le dio otro significado al término reincidente. El exconvicto batió un récord de regreso a prisión y, además, lo hizo por un acto cruel y sin razón contra una mascota.

Bradley Wiita, un residente de Miami-Dade, no le bastó entrar a la cárcel por golpear a su compañero de apartamento. También se ensañó contra la perra de un vecino, al cual atacó sin razón con un cuchillo.

Este incidente ocurrió en 429 NW 8TH ST 106, Miami, FL 33136. Lo más relevante es que Wiita tenía pocas horas de haber salido de prisión por un arresto anterior.

David Caicedo, el dueño de la perrita herido, no sale de su asombro y asegura que Wiita no tuvo motivo alguno para agredir a su mascota. Sin embargo, está dispuesto a no presentar cargos si el agresor se arrepiente y ofrece disculpas, según NBC Miami.

Por qué el hombre de Miami apuñaló al animal

El incidente ocurrió la noche del pasado miércoles 22 de noviembre. Caicedo asegura que estaba frente a su departamento con su can y conversando con amigos.

Sin advertencia, Wiita salió de su propio apartamento y vociferando arremetió contra Caicedo y su mascota. El informe de arresto revela que Wiita persiguió al animal y logró apuñalarlo dos veces.

La mascota recibió una herida en el lado izquierdo del cuello y otra en la mandíbula. Caicedo contó a NBC Miami que su perrita se escondió debajo de la cama, temblando y cubierta de sangre.

“Se metió debajo de la cama, no quería salir, entonces cuando la agarré estaba llena de sangre y dije, esto es grave. Ese tipo vino y luego apuñaló a mi perra”, contó.

La reacción de Caicedo fue ir tras de Wiita para confrontarlo, pero sus amigos lo detuvieron y le recomendaron que esperara a la policía.

Según el informe, Wiita justificó sus acciones ante la policía alegando que el perro de Caicedo quiso atacar al suyo. Sin embargo, varios testigos declararon a la policía que los perros no estaban cerca uno del otro.

Enfrenta cargos por varios delitos

Wiita no la tiene fácil. Según los registros en línea, dos días antes del ataque al perro lo arrestaron y acusaron por agresión: le dio un puñetazo en la cara a su compañero de habitación.

Además, está acusado de violencia doméstica y violación de una orden judicial, porque no debía acercarse a su compañero de cuarto y violó esa orden.

Por la agresión al perro enfrenta cargos de crueldad animal con intención de dañar y matar, lo cual significa una fianza de siete mil 500 dólares como mínimo. Sin embargo, su suerte se decidirá en la próxima audiencia programada para el 11 de diciembre.