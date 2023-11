Incendio en la Pequeña Habana: mujer embarazada salva a sus 5 hijos de las llamas

Un voraz incendio arrasó con un edificio multifamiliar ubicado en NW Flagler Terrace y NW 21 Street, en la Pequeña Habana, Miami. El fuego se originó en la cocina de uno de los departamentos.

El evento ocurrió alrededor de las 9:52 p.m. del 21 de noviembre, momento en el cual un vecino dio aviso a los servicios de emergencia del 911. Muchos de los residentes se encontraban dormidos y fueron alertados cuando llegaron los rescatistas.

Al menos 40 personas fueron evacuadas del edificio y alojadas en un hotel cercano. Entre los residentes se encuentran familias de origen español y cubano.

Los bomberos lograron controlar las llamas al ingresar por una ventana del edificio. Sin embargo, las familias afectadas aún no han podido regresar a sus hogares debido a la falta de agua.

Madre desesperada salva a sus hijos

Según informes del medio NBC, el incendio se originó en el apartamento 17, donde residía Anallive Calle, una mujer embarazada junto a sus cinco hijos. El fuego destruyó completamente su vivienda, dejándolos sin pertenencias y sin un lugar donde quedarse.

En medio de su angustia, Calle expresó su desolación ante la situación: “Es simplemente desgarrador, no sé cómo manejarlo. Mis hijos y yo perdimos todo. No sé cómo afrontarlo”.

La mujer relató que se encontraba durmiendo cuando percibió el calor y vio el humo negro. Al acercarse a la cocina, observó llamas de fuego que consumían todo a su paso. Su primera acción fue rescatar a sus hijos, pero uno de ellos faltaba. A pesar del miedo, el amor maternal fue más grande y sin importarle nada los salvó de las llamas.

“Los agarré a todos, pero me di cuenta de que faltaba uno y volví corriendo al interior. Vi a mi pequeño acurrucado debajo del colchón. Simplemente estoy destrozada”, dijo ante las cámaras de los medios locales.

Ayuda para la familia

En un intento por ayudar a la familia afectada, se creó una campaña en GoFundMe para recaudar fondos en beneficio de Calle y sus hijos.

“Hola mi nombre es Anallive Calle. El martes por la noche mientras dormía se produjo un incendio en mi apartamento en la Pequeña Habana. Mientras dormía escuché chispas y me despertó un humo negro como boca de lobo. No podía respirar y el padre de mi hijo no estaba en casa. Por un milagro de Dios desperté y pude sacar a mis 5 hijos a tiempo. Tengo 5 meses de embarazo y tengo 5 hijos. Lo hemos perdido todo. Los niños ni siquiera lograron salir con los zapatos. Pido toda la ayuda posible. No tengo vehículo ni familia aquí en Miami. Ningún refugio ha respondido hasta mañana por la mañana. No tengo idea de dónde terminaré con mis hijos. Les pido por favor que ayuden a mi familia, estamos perdidos sin nada a nuestro nombre. Cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, se agradece”, se lee en la descripción de la página de ayuda.

La comunidad local ha respondido de manera solidaria, brindando su apoyo en esta difícil situación. Mientras las autoridades continúan investigando las causas exactas del incendio.