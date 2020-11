Miami Wilds será el primer nuevo proyecto de entretenimiento anclado en un parque acuático en el mercado de Miami.

El desarrollo propuesto es adyacente al zoológico de Miami, reportó Blooloop.

Incluirá un hotel de 200 habitaciones, un parque acuático y entre 15,000 y 25,000 pies cuadrados de espacio comercial.

Miami Wilds fue revisado por última vez por el Comité de Parques, Recreación y Asuntos Culturales del Condado de Miami-Dade en septiembre de 2020.

La comisión del condado considerará otorgar una subvención de $ 13.5 millones a través del Fondo de Desarrollo Económico del condado el 13 de noviembre.

Paul Lambert , copropietario y desarrollador de Miami Wilds, dijo que se espera que el proyecto genere 1,500 trabajos de construcción y desarrollo, y 600 trabajos una vez que se complete.

Los desarrolladores necesitarían invertir al menos $ 99 millones en Miami Wilds, que contará con un hotel con al menos 200 habitaciones y suites, así como un grupo exclusivo para huéspedes.

El parque acuático incluirá al menos siete toboganes de agua y tres atracciones para niños, así como un río lento ubicado en 20,000 pies cuadrados y una piscina de olas de 40,000 pies cuadrados.

En cuanto al comercio minorista, Miami Wilds debe incluir un mínimo de cinco minoristas o restaurantes. Sin embargo, los minoristas no pueden ver la mercancía de Zoo Miami.

20-acres of water slides, wave pools, kiddie pools, and beaches, with lazy and rapid rivers, all in our own backyard!

Visit us at https://t.co/br6t2fwrYk pic.twitter.com/34hdIGbM2P

— Miami Wilds (@Miami_Wilds) August 14, 2020