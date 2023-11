Polémica en Miami Dade: autoridades buscan cazadores para exterminar iguanas en parques públicos

Al terminar la festividad de Thanksgiving, inicia casi oficialmente la temporada navideña. Las temperaturas comienzan a bajar en el sur de Florida y con este cambio de clima, se comienza a ver un fenómeno que ocurre año tras año, más no deja de sorprender: las iguanas “congeladas”. Sin embargo, una nueva medida que planean adoptar las autoridades de Miami-Dade, podría poner fin a este evento.

Estos reptiles, como muchos otros, consiguieron en Florida su hábitat ideal. Las iguanas son originarias de Centroamérica y el Caribe, pero llegaron a las distintas áreas de Miami desde 1960, según datos de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre.

Aunque su presencia en los parques del condado de Miami-Dade ya es conocida y habitual, no todos están felices con ellas. De hecho, con el paso de los años han aumentado las quejas en cuanto a esta especie, que denominan como “intrusa e invasora”.

De acuerdo con un artículo publicado por Miami Herald, la rama contratista del condado publicó a inicios de noviembre un documento de licitación para: servicio de control de iguanas. En ese sentido, el objetivo es encontrar empresas privadas para que coloquen trampas en los parques donde estos reptiles tengan mayor presencia.

There’s are a lot terrorists, ah um, I mean tourists coming to Miami for Art Basel!!

Remember! The iguanas are not pets! Do not feed or pet them!

They will F☆¿K your azz up!! pic.twitter.com/yvIckcsnPl

— TegridySpace.eth (@Tegridy_Space) November 17, 2023