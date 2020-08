Casi todo lo que merece la pena en esta vida requiere un esfuerzo, y con el inglés no es diferente. Constantemente nos hacemos la pregunta de qué tan fácil es aprender inglés en línea, y en términos generales, la gramática del inglés es muchísimo más sencilla que la del castellano.

Pero lo que realmente tiene peso es que ver clases de inglés desde una plataforma digital incrementa los beneficios del aprendizaje de un nuevo idioma, gracias a sus infinitas estrategias dinámicas que propone.

A diferencia de la gramática del inglés que es mucho más fácil de aprender, la pronunciación es todo lo contrario. El inglés, a diferencia del castellano, no se pronuncia como se escribe. Salvo ciertas excepciones, en castellano cada letra se lee siempre de la misma manera. En inglés, en cambio, no es así. De hecho, en cuanto a pronunciación se refiere, hay más excepciones que normas. Las clases de inglés en línea ofrecen no solamente un aprendizaje más dinámico con la ayuda de las herramientas digitales, sino que también apoya la práctica de la pronunciación gracias al contacto constante que se puede obtener con nativos del idioma, alrededor del mundo.

El inglés online lleva a los estudiantes a también condicionarse para una soltura del idioma bastante alta. Gracias a las diferentes estrategias que una plataforma digital puede brindar para la educación de un nuevo idioma hablar con soltura y fluidez el inglés puede ser posible. Para conseguir esta fluidez, hay que trabajar las estructuras y el vocabulario hasta que estas salgan sin errores, y nada mejor que hacerlo por medio de foros en inglés, libros, chats, y conversaciones con nativos del idioma.

Las lecciones de inglés online traen motivación a muchos estudiantes del idioma, ya que por encima de la menor o mayor dificultad que el inglés pueda llevar para aprenderse, es el nivel de motivación lo que realmente es importante. Los cursos de inglés en Miami que ofrece Miami English Spot te sumergirá en la mejor manera de aprender un nuevo idioma como el inglés, proporcionándote una plataforma digital llena de instrumentos y herramientas esenciales para un aprendizaje mucho más conciso.

En Miami English spot puedes encontrar programas educativos para aprender inglés tales como Full Immersión, clases privadas, clases grupales, clases semi-privadas, programa corporativo, clases ciudadanía, y tutorías escolares que te ayudarán también a aprender el inglés fácilmente. Al mismo tiempo la escuela de inglés te ofrece sus clubs de conversación American Accent club, Grammar club, Conversation Club, y ofrece actualmente un 55% de descuento en clases online intensivas y en clases semi-intensivas.

La academia de inglés Miami English Spot brinda la oportunidad de aprender el idioma con profesionales nativos, con los que podrás obtener un inglés real que te ayudará con tu fluidez natural. Además de esto la escuela ubicada en el Doral, Florida, te permite realizar un placement test o examen de nivel de inglés para conocer en qué nivel del idioma te encuentras.

Puedes obtener mucha más información por medio de la página oficial de la academia Miami English Spot, www.miamienglishspot.com, y seguir cada paso que damos en medio de las diversas redes sociales, para que puedas recibir notificaciones, información sobre nuestros programas, tips, videos y mucho más.

