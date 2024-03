Miami Film Festival ofrecerá lo mejor del cine local e internacional en su edición 41°

El Miami Film Festival está listo para traer a la ciudad mágica más de 180 largometrajes de 30 países distintos, en su edición 41°. El evento auspiciado por Miami-Dade College ya anunció el listado de películas que estarán participando en 2024.

Como todos los años, el evento trata de llevar este arte y la cultura que lo rodea a tantos vecindarios de la ciudad como sea posible. La edición de este año no es la excepción, pues tendrá proyecciones en 10 salas diferentes.

Desde el 5 hasta el 14 de abril los cinéfilos podrán disfrutar de una gama de filmes que iniciará con “Thelma”, dirigida por Josh Margolin y protagonizada por June Squibb, Fred Hechinger y Parker Posey. El festival cerrará con “Ezra”, dirigida por Tony Goldwyn, quien estará presente el sábado 13 de abril.

En el marco del evento se harán 10 estrenos mundiales, 10 norteamericanos, 5 extranjeros en Estados Unidos, 11 estrenos en la costa este y 42 en Florida. Las propuestas del 2024 se dividirán entre narrativos, documentales y cortometrajes de todos los géneros.

“La programación de este año destaca una narrativa emocionante, documentales esenciales y cortometrajes innovadores, que traen una increíble variedad de películas a nuestra comunidad local. El Festival de Cine de Miami está encantado de darle la bienvenida a nuestro público a un año más de proyecciones increíbles y conversaciones inspiradoras”, dijo para Miami Herald, James Woolley, director ejecutivo del festival.

Por otra parte la directora de programación, Lauren Cohen, destacó que casi la mitad de las películas presentadas son dirigidas por mujeres. Aseguró estar orgullosa de contar con una programación que realmente conmoverá a la audiencia, mientras disfrutan de lo mejor del cine mundial.

Películas que resaltan a Miami

– Resident Orca: Esta historia de perseverancia narra los esfuerzos realizados para liberar la Lolita del Miami Seaquarium. Será el estreno mundial del este film que destaca los intentos por devolver a la ballena al océano tras tantos años de cautiverio.

– A Communist Brainwashed My Daughter: Este largometraje busca rendirle tributo a Miami y Hialeah, capturando la lucha de un padre cubano y las frustraciones de un maestro. Se realizó en un período de dos años con un presupuesto reducido y la desarrollaron a través del Miami Film Lab.

– Puffing Iron: El filme fue dirigido por Chris Rodríguez, nativo de Miami. Es una comedia que sigue a dos amigos en Little Havana que se inscriben en un concurso de levantamiento de pesas para ganar dinero. La película se realizó con un presupuesto menor a los 2 mil dólares y ofrece una versión con humor del mundo fitness y la amistad.

Teatros y boletos

Como te comentamos anteriormente, las proyecciones de las películas se harán en distintos espacios de la ciudad. A continuación la lista de teatros donde puedes verlas.

– Knight Concert Hall at Adrienne Arsht Center | 1300 Biscayne Blvd

– Pérez Art Museum Miami | 1103 Biscayne Blvd

– Silverspot Cinema | 300 SE 3rd St

– The Theater at Koubek Center | 2705 SW 3rd St

– Coral Gables Art Cinema | 260 Aragon Ave

– The Bill Cosford Cinema | 5030 Brunson Dr

– Mayfair House Hotel & Garden | 3000 Florida Ave

– Regal South Beach | 1120 Lincoln Road Mall

– O Cinema South Beach | 1130 Washington Ave

– Miami Beach Bandshell | 7275 Collins Ave

Puedes hacer CLIC AQUÍ para ver el mapa interactivo con las distintas ubicaciones.

También dentro del marco del festival se harán otros eventos que no implican la proyección de largometrajes y para ello habilitarán otras locaciones. Entre ellas, el Historic Alfred I. DuPont Building, The Terrace at MDC’s Wolfson Campus y Jungle Plaza en Miami Design District.

A partir del jueves 7 de marzo se pueden comprar los boletos para asistir al festival. Para consultar los distintos alcances de estos y su costo, puedes ingresar directamente a la página oficial del Miami Film Festival.

Para más información, llama al 305-237-FILM (3456).