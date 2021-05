Los pronósticos para este martes es que Miami estará bastante cálido y húmedo y parece otro récord. Muchos condados ni siquiera han bajado de los 80°F (26°C), ya que el clima está corriendo unos 10 grados por encima del promedio.

El martes por la tarde también será cálido con números que llegarán por encima de los 80(26°C), pero cuando se tiene en cuenta la humedad, se sentirá más como los 90°F(32°C) . No veremos mucha lluvia para refrescarnos, pero al menos tendremos una brisa del sureste para mantener el aire circulando.

El calor se mantendrá durante el resto de la semana en Miami, pero las posibilidades de lluvia aumentan a medida que llegamos el jueves y el viernes.

En realidad, esta es una gran noticia considerando nuestra situación de sequía. Muchas ubicaciones necesitan una buena cantidad de lluvia para borrar la sequía. Esta es probablemente una de las razones por las que este incendio forestal al sur de Homestead se salió un poco de control.

Busy afternoon/evening of storms ahead, as well as the possibility of more flash flooding issues. We're keeping tabs on the radar on an extended @wunderground – we're with you until 9p eastern tonight! pic.twitter.com/3CuKjCGCrA

— Alexandra Wilson (@TWCAlexWilson) May 3, 2021