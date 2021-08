Este viernes veremos en Miami algunas lluvias y tormentas el viernes y la costa verá cielos más secos más tarde en el día. Las áreas del interior pueden tener una probabilidad un poco mayor de sacudir las tormentas esta tarde.

Será cálido y húmedo con máximos de 90 grados. Los vientos serán lo suficientemente suaves como para ofrecer condiciones realmente agradables para el barco y la playa. El patrón sigue siendo bastante similar este fin de semana con máximos fijados en los 90 bajos.

Dejamos caer las posibilidades de lluvia aún más a principios de la próxima semana con posibilidades de lluvia que oscilan entre el 20 y el 30%. Disfrute de esta pequeña pausa en la acción, ya que sabemos que las lluvias más constantes regresarán pronto.

FEW NOTES– As the weekend nears, it's tstorms per usual for South Florida with an eye on the tropics. Two tropical waves get attention. The wave farthest east has a high chance of developing. At this point, no worries. #Miami https://t.co/v0ORUJlj1u pic.twitter.com/NCybHABVHZ

— Betty Davis (@BettyDavisWPLG) August 5, 2021