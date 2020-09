Con la llegada de las redes sociales a muchos les gusta compartir momentos de su vida cotidiana, así lo hizo una adolescente que recibió un emotivo mensaje de su madre durante el primer día de clases.

A través de la red social Twitter una madre le escribió a su hija. El mensaje expresa el amor más puro que puede sentir la mujer por su hija adolescente, lejos de incomodarla decidió compartirlo.

“Te he hecho dos bocadillos porque uno me parecía pequeño”. En el segundo agregó “Si no quieres dos puedes compartir para hacer amiguitos”, y finaliza con un tercero el cual son una serie de emojis de guiño.

Katharsis, como se identifica la joven iniciaba 1º de bachillerato, pero tal y como indica en su publicación, parece que su madre “piensa que empiezo 3º de primaria”.

mañana empiezo 1 de bach y creo q mi madre piensa q empiezo 3 de primaria pic.twitter.com/3EoRA45XzS — katharsis (@ansiiaviva) September 13, 2020

Lo que nunca imaginó es que muchos usuarios de la red social se sentirían identificados por lo que la conversación causó sensación y en pocas horas acumuló más de 83.000 ‘me gusta’ y más de 4.600 comentarios.

pd: el sticker se lo hice yo mirad q cuqui pic.twitter.com/M0MWSOk8nP — katharsis (@ansiiaviva) September 14, 2020

Hay quienes decidieron reaccionar y se atrevieron a recordar a sus madres y compartir sus propias experiencias.

Mi madre me ha dado un beso y me ha dicho que me vaya genial el primer de uni de este año. He subido en pijama y con las tostadas al meet. Todo ok — Pol (ika4) (@requena_4R) September 14, 2020

Si al empezar primero de bachillerato hubiese llegado una persona ofreciéndome comida, indudablemente se hubiese convertido en mi amigo. — Papaya King (@KinggPapaya) September 14, 2020

