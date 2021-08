Norwegian celebraba este sábado en Seattle la reapertura de sus viajes desde puertos de Estados Unidos con la salida de un crucero a Alaska con toda su tripulación y pasajeros vacunados, mientras la reanudación en Miami, la “capital mundial de los cruceros”, está enzarzada en una pelea con el estado por la exigencia de certificados de vacunación que la naviera plantea, en plena explosión de COVID-19 en Florida.

Con el marco del paseo marítimo del centro de Seattle y su pintoresca plaza de mercado Pike Place Market, unos 2,600 pasajeros (solo el 60 % de su capacidad) comenzaron a abordar desde primeras horas del día el Encore con mascarillas, no sin antes pasar la prueba de COVID-19.

En un hotel aledaño los ansiosos viajeros iban esperando los resultados que les daba la luz verde para disfrutar del Encore, un buque prácticamente nuevo, que se inauguró pocos meses antes de que comenzara la pandemia, después de hacer una larga fila, detalló Telemundo 51.

It’s sailing day, as Norwegian Encore is poised to become the first NCL ship to restart cruises from the US today as it sails from @PortofSeattle to Alaska! @CruiseCritic @CruiseNorwegian pic.twitter.com/NRIxgttAop

— Aaron Saunders (@deckchairblog) August 7, 2021