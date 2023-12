Peculiar caimán blanco nace en Orlando: solo hay 12 en el mundo

Blanco y de ojos azules y brillantes. Etéreo, fantasmal y hermoso… Con esta descripción el parque Gatorland de Orlando da la bienvenida a su nuevo residente.

El pequeño caimán, considerado “extremadamente raro”, nació con una variación genética y es uno de los 12 que existen en el mundo. Sus padres se llaman Jeyan y Ashley, y vino al mundo junto a su hermano de color normal.

Esta peculiar condición se llama leucismo y este bebé es el primer caimán leucístico blanco nacido bajo cuidado humano. Es una hembra, pesa 3,39 onzas y mide 19,3 pulgadas de largo. Se parece tanto a un lagarto como a un caimán.

“Por primera vez desde que se descubrió un nido de caimanes leucísticos en los pantanos de Luisiana hace 36 años, tenemos el primer nacimiento de un caimán blanco sólido jamás registrado a partir de esos caimanes originales”, explicó Mark McHugh, presidente y director ejecutivo de Gatorland.

Los caimanes leucísticos son la variación genética más rara del caimán americano. ¿Son albinos? No, son diferentes. El leucismo en los caimanes provoca una coloración blanca, pero no carecen de pigmentación totalmente, suelen tener parches o manchas de color normal en la piel.

Además, los caimanes leucísticos y albinos tienen ojos de diferentes colores. Los albinos los tienen rosados y los leucísticos son de ojos azules brillantes.

A Baby Leucistic Alligator has hatched at out at Gatorland & it is the first one in the world‼️ #alligator #leucisticalligator #whitealligator #rare #amazing #alligators #florida pic.twitter.com/oHn54xxQnR

— Gatorland Orlando (@Gatorland) December 7, 2023