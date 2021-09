Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade, informó el sábado que su padre, Paul Levine, murió de complicaciones relacionadas con el COVID-19 a la edad de 87 años.

“Estamos muy agradecidos por la maravillosa atención que recibió del equipo del Baptist Hospital y el Palace en Kendall, y por todo el amor y la amabilidad que hemos recibido al honrar la vida de nuestro padre”, escribió Levine Cava en una publicación de Instagram, reportó MiamiMundo.

My dad was a voracious hiker and a lover of nature. On this #NationalWildlifeDay we ask all who are looking for ways to honor his memory to consider a donation to:@ANStweets@SierraClub @AppMtnClub

We’re so grateful for the outpouring of kindness and generosity.

