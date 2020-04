¿Piensas salir a los espacios públicos de Miami-Dade? Aquí están las reglas a seguir

View this post on Instagram

If you return to parks, marinas, waterways or golf courses in #OurCounty, follow #socialdistancing guidelines and wear face coverings for everyone's safety. Read about rules and procedures at these facilities at miamidade.gov/newnormal. #COVID19 Si vas a volver a los parques, marinas, vías marítimas o campos de golf en nuestro condado, sigue las normas de distancia social y usa una máscara facial para seguridad de todos. Más sobre las reglas y medidas en estas instalaciones en miamidade.gov/newnormal. #COVID19 Si ou retounen nan pak, marina, vwa navigab oswa teren gòlf nan Konte nou an, swiv direktivdistans sosyal yo epi mete kouvèti vizaj pou sekirite tout moun. Fè lekti sou règ ak pwosedi nan lokal sa yo nan miamidade.gov/newnormal. #COVID19