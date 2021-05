La cantante Pink, quien recibió el premio Icon de los Billboard Music Awards 2021 la noche del domingo, y su hija mayor iniciaron su show con un conmovedor número de acrobacias aéreas.

La superestrella se encuentra entre los 10 artistas que han ganado ese galardón y se unió a la compañía de Garth Brooks , Cher , Neil Diamond , Celine Dion. , Jennifer Lopez , Prince , Stevie Wonder , Janet Jackson y Mariah Carey .

Pink realizó su emotiva presentación antes de recibir el premio Icon de las manos de Jon Bon Jovi, quien resaltó su extensa trayectoria artística.

La artista cantó sus grandes éxitos, como son “All I Know So Far”, “So What”, “Who Knew”, “Just Like a Pill” y “Just Give Me a Reason”, durante el sintonizado evento musical en el Microsoft Theatre de Los Ángeles.

El momento que más impresionó a los televidentes y presentes fue la canción que protagonizó Pink junto con su hija Willow Sage Hart. Ambas unieron sus voces sobre el escenario para interpretar “Cover me in sunshine”, producción en la que la niña también participó.

La cantante dijo durante su discurso al recibir el galardón que “Gracias, Billboard. Willow, lo dominaste (el escenario). Amo lo que hago y amo a las personas con quienes trabajo. Somos muy buenos en lo que hacemos pero eso no importaría si nadie de afuera pudiera vernos, así que, a todos ustedes alrededor del mundo, gracias por permitirnos sanar. No puedo esperar a que volvamos a los escenarios”, informó EOnline.

Durante su participación, también se declaró una gran fanática del intérprete de “It’s my life”, “tengo que decirte que cuando te casaste no salí de mi cuarto por una semana. Tenía 8, rompí tus posters y los reemplacé por los de Sebastian Bach. Estoy feliz de que hayas encontrado al amor de tu vida, pero rompiste mi corazón. (Este premio) lo tomo como una disculpa y lo acepto”, dijo Pink.