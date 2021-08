La policía de Miami Springs está buscando ayuda del público para localizar a un hombre anciano de 85 años que tiene demencia y ha sido reportado como desaparecido.

Las autoridades dijeron que William Peter Matuza fue visto por última vez alrededor de las 2 pm del 17 de julio en el Red Roof Inn en 3401 NW 42nd Ave. Reseñó WSVN.

Mide 6 pies de altura, tiene ojos azules, calvicie, cabello gris y sufre demencia.

La policía de Miami Springs dijo que Matuza no tiene hogar y no tiene familiares conocidos.

No está claro qué vestía Matuza la última vez que se lo vio o adónde podría haber viajado.

Las autoridades dicen que están tratando de encontrarlo porque podría necesitar servicios.

Si tiene alguna información, llame al Departamento de Policía de Miami Springs al 305-888-9711.

Please call Miami Springs PD at 305-888-9711 if you have any information about this endangered missing person pic.twitter.com/rwYj85aYcF

— Miami Springs Police (@MiamiSpringsPD) August 11, 2021