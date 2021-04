El exfutbolista de élite, David Beckham, volvió a aparecer en los titulares de los medios de comunicación del mundo, esto, tras vérsele conducir a bordo de un lujoso Maserati en las calles de Miami, puesto que la firma italiana lo consideró como su embajador de marca. El británico no perdió tiempo para subir un video a través de su cuenta en Instagram.

Beckam, quien actualmente es el propietario del equipo Inter de Miami, anunció que se siente emocionado por lograr una asociación con la empresa que comparte su aprecio por la “mejor innovación y diseño”. Excentrocampista aprovechó para agradecer a sus seguidores por los elogios recibidos tras la publicación, en la que se le ve haciendo acrobacias.

La exestrella del balompié agregó que fuesupervisado por conductores profesionales, por lo que indicó a sus seguidores a no intentarlo repetir por su propia cuenta.

Por su parte, Maserati emitió un comunicado en el que asegura que Beckham “es el socio perfecto”, por lo que ahora su imagen le permitirá traspasar fronteras, al tiempo de llevar la marca a “la vanguardia de los automóviles de lujo” de este siglo.

El Levante Trofeo, se trata de un vehículo deportivo de alto rendimiento, el cual cuenta con potente motor de V8 biturbo, el cual es capaz de desarrollar 580 caballos de vapor, mientras que con él, puede acelerar de 0 a 100 Km/h durante un tiempo de 4.1 segundos. Además de que puede potenciarlo hasta 300 km/h.

En la cuenta en Twitter de la compañia europea se puede leer un post que dice “Maserati y David Beckham juntos por primera vez. Vea en nuestro sitio web el detrás de escena en Miami donde nuestro nuevo Embajador se reunió con el poderoso #MaseratiLevanteTrofeo.

Maserati and David Beckham together for the first time.

Check out on our website the behind the scenes in Miami where our new Ambassador met with the powerful #MaseratiLevanteTrofeo. https://t.co/WnKsRaxbqh#Maserati pic.twitter.com/ewANkTXJlJ

— Maserati (@Maserati_HQ) April 13, 2021