La ex estrella del fútbol inglés, David Beckham, tendrá su propia serie en la plataforma de streaming Disney Plus, un proyecto que, seguramente, le traerá muy buenos dividendos, reportó netnoticias

Beckham cerró el trato con la gente de Disney Plus. Se trata de un contrato que le permitirá producir y protagonizar una nueva serie que tendrá de temática el futbol.

Según han revelado medios de comunicación como The Sun, la serie tratará de un equipo en el Este de Londres, el cual estará integrado por jóvenes desfavorecidos, donde Beckham fungirá como mentor.

El casting fue realizado en el barrio de Hackney Marshes, muy cerca del barrio donde creció el actual dueño del Inter de Miami.

Una fuente cercana al otrora futbolista mencionó que Beckham “se mostró muy interesado” en la idea porque realmente refleja su propia experiencia cuando estaba creciendo.

El ex futbolista está muy comprometido con los nuevos talentos del futbol.

