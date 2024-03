“Baywatch” regresará como serie televisiva a través de FOX

Una de las series más míticas de los 90 fue sin duda “Baywatch”, que llegó a transmitirse en más de 145 países de forma simultánea, un hito que pocos proyectos televisivos pueden contar. Su primera temporada se emitió en 1989 pero no obtuvo la respuesta esperada del público y se canceló.

Sus productores no se dieron por vencido y buscaron nuevos inversores y financiamiento para volverla a llevar a la pantalla en 1991, cuando por fin logró convertirse en un éxito. Hasta 1999, los “guardianes de la bahía” conquistaron a la audiencia con sus casos de rescates en el mar y los famosos bikinis rojos.

Dos de sus estrellas se sembraron en la memoria colectiva y en el corazón del público. David Hasselhoff dio vida al teniente Mitch Buchannon y Pamela Anderson, a la sensual Casey Jean Parker “CJ”.

Luego, cambiaron las playas de California y la serie de televisión se mudó a “Baywatch Hawaii”, cuya grabación duró de 1999 al 2001. Paralelamente, se creó una serie de drama titulada “Baywatch Nights”, que se emitió de 1995 a 1997, y en 2003 se filmó la película “Baywatch: Hawaiian Wedding”.

