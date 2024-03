La incesante búsqueda del asesino de Abraham Lincoln tendrá una miniserie en Apple Tv

Ante la cantidad impresionante de producciones que apuesta Netflix, la plataforma Apple Tv se destaca con la calidad de sus proyectos. Ahora se prepara para estrenar una miniserie de época sobre uno de los casos reales más intrigantes en la historia de Estados Unidos: el asesinato de Abraham Lincoln.

La trama se basa en el libro más vendido del New York Times, “Manhunt: The 12-Day Chase for Lincoln’s Killer”, escrito por James L. Swanson. Como su nombre lo indica, la historia de la serie “Manhunt” girará en torno a la incesante búsqueda del hombre que mató al expresidente, John Wilkes Booth.

Para esta super producción, Apple Tv buscó a nada menos que al ganador del Emmy, Tobias Menzies, conocido por su participación en “The Crown” y “Game of Thrones”. El actor interpreta a Edwin Stanton, exsecretario de guerra, a quien la esposa de Lincoln le pide que encuentre al asesino.

Anthony Boyle se encarga de darle vida a John Wilkes Booth, el actor de teatro que asumió la tarea de acabar con el expresidente. Booth tenía 26 años cuando decidió convertirse en “el hombre más famoso del mundo”, tras no soportar la derrota de los estados confederados y la abolición de la esclavitud en Estados Unidos.

“Booth no cree que sea un idiota. Él piensa que es un héroe. Entonces, para poder servir al proyecto… tengo que pensar que soy el héroe en esto. Así que no estaba interpretando a Booth como un villano per se”, confesó Boyle sobre su personaje, según detalla Deadline.

En la piel de Lincoln estará el actor Hamish Linklater, conocido por la cinta “Battleship”. Aunque la serie se centra en el después del asesinato, el líder aparecerá en escenas de flashbacks con la intención de conectar a la audiencia con la víctima de esta tragedia que conmocionó al país, por ser la primera vez que un presidente moría asesinado.

¿Cuándo se estrena “Manhunt” en Apple Tv?

Tras dos largos años de producción y grabaciones, la miniserie llegará a la pantalla el próximo 15 de marzo con dos capítulos. Luego se estrenará un episodio semanalmente hasta el 19 de abril cada viernes.

“La caza del asesino”, como se titula en español, es creada por Monica Beletsky, quien además funge como showrunner y productora ejecutiva. Carl Franklin dirige los dos primeros episodios.

Además, este thriller conspirativo es coproducido por Lionsgate Television, en asociación con POV Entertainment, Walden Media, 3 Arts Entertainment, Dovetale Productions y Monarch Pictures.

¿Quién es quién en “Manhut”?

Tobías Menzies como Edwin Stanton

Hamish Linklater como Abraham Lincoln

Anthony Boyle como John Wilkes Booth

Brandon Flynn como Edwin Stanton Jr.

Lovie Simone como Mary Simms

Will Harrison como David Herold

Lili Taylor como Mary Todd Lincoln

Matt Walsh como Samuel Mudd

Damian O’Hare como Thomas Eckert

Betty Gabriel como Elizabeth Keckley

Maxwell Korn como Robert Todd Lincoln

Anne Dudek como Ellen Stanton

Patton Oswalt como Lafayette Baker

Tom McCafferty como Edward Gorsuch

Timothy D. Sigmund como Jebidiah Diggler

Mark Rand como Salmon P Chase

