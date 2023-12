Inter Miami viajará a Hong Kong como parte de su primera gira internacional

Inter Miami CF anunció hoy que viajará a Asia en febrero del próximo año para la primera gira internacional del Club. El equipo jugará un amistoso en Hong Kong, enfrentando al Equipo de Hong Kong, como parte de la gira. .

“Estamos encantados de visitar Hong Kong y Asia por primera vez”, dijo Jorge Mas, propietario gerente de Inter Miami CF. “Desde el principio nos propusimos ser un club global en Inter Miami. Esta es una oportunidad maravillosa para hacer precisamente eso. Esperamos entusiasmar e inspirar a nuevos aficionados de Inter Miami en Hong Kong y en toda Asia que comparten nuestra pasión por el fútbol”.

“Hong Kong es una ciudad hermosa con una gran cultura deportiva”, añadió el copropietario de Inter Miami CF David Beckham. “A lo largo de mi carrera pasé mucho tiempo en Asia. Me complace tener la oportunidad de traer a Inter Miami a disputar nuestro primer partido de nuestra gira en esta fantástica ciudad”.

Inter Miami visitará Hong Kong, en donde enfrentará al Equipo local, el cual estará conformado por los mejores jugadores de la primera división de la región. El partido se disputará en el Hong Kong Stadium con capacidad para 40,000 espectadores el domingo 4 de febrero.

Off to Hong Kong! 🌏✈️

We’re heading on our first-ever international tour for our 2024 preseason! The team is set to take on Hong Kong on February 4, with additional destinations announced in the coming weeks!

Details: https://t.co/iletauum2D pic.twitter.com/vRxgrP3jzE

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 8, 2023