Messi guía al Inter Miami a su primera victoria en el Chase Stadium

Inter Miami CF sumó un triunfo por 2-0 contra el Real Salt Lake. El encuentro se disputó en el Chase Stadium la noche del miércoles y es el primer partido en casa del equipo de la temporada 2024 de la MLS. El atacante Robert Taylor y el volante Diego Gómez anotaron los goles del equipo en su primer encuentro de la temporada regular 2024, mientras que el capitán Lionel Messi y el delantero Luis Suárez sumaron sus primeras asistencias de la campaña.

“En el primer tiempo creo que jugaron un buen partido y sobre todo no sufrimos defensivamente. Creo que pudimos haber hecho un gol más y la verdad es que fue un primer tiempo dentro lo que esperábamos del equipo… Yo creo que [lo que hay que hacer] es construir semana a semana”, dijo el director técnico Gerardo ‘Tata’ Martino.

Drake Callender fue titular en la portería; DeAndre Yedlin, Tomás Avilés, Sergii Kryvtsov y Jordi Alba formaron una línea de cuatro en defensa. Julian Gressel, Sergio Busquets y Gómez se alinearon en medio campo. El capitán Messi y Taylor acompañaron por los costados al punta Suárez en ataque.

El primer partido de la temporada de la MLS presentó una serie de hitos y primicias para Inter Miami. Notablemente, el icónico artillero uruguayo Suárez hizo su debut en la MLS delante de sus apasionados nuevos aficionados, mientras que su nuevo compañero Gresel hizo su debut con el equipo.

El estadio, por su parte, albergó su primer partido bajo el nombre de Chase Stadium tras el anuncio de la importante sociedad multianual del Club con JPMorgan Chase .

Inter Miami arrancó con pie derecho y de inmediato buscó generar peligro para el cuadro visitante, con Messi teniendo dos oportunidades tempraneras notables en sucesión en el minuto 17. El más peligroso de los dos fue producto de un remate con comba en un tiro libre que forzó un despeje sobre la línea del zaguero Justen Glad.

Los anfitriones posteriormente rompieron el cerrojo en el minuto 39; Busquets le pasó la pelota Messi en la zona media del terreno de juego, en donde se dio vuelta y filtró un pase para Taylor en el sector derecho del área.

Taylor luego culminó la jugada con una definición a primera intención al segundo poste para batir al guardameta para adelantar a Inter Miami 1-0 en el marcador y anotar el primer tanto de la temporada regular 2024 de la MLS.

Los segundos 45 minutos presentaron una gran cantidad de ocasiones para ambos equipos, pero fueron los locales los que sumaron otro gol al marcador. Al minuto 83 una gran jugada en equipo orquestró el segundo gol de Inter Miami; Gómez le cedió el balón a Messi unos metros después de la mitad del campo y el argentino inició la jugada conduciendo a velocidad hacia adelante antes de pasarle la pelota a Suárez sobre el borde del área.

El delantero uruguayo posteriormente habilitó a Gómez sobre el costado derecho del área, en donde el mediocampista finalizó la jugada con una definición con derecha al segundo poste para ampliar la ventaja de Inter Miami.

Messi ➡️ Suárez ➡️ Gómez 🔥

Diego Gómez doubles the lead for us late in the match#MIAvRSL | 2-0 pic.twitter.com/bPWUmnjqDD

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 22, 2024