La planificación para la temporada de huracanes y otros desastres potenciales puede ser estresante, sobre todo en época de pandemia.

Los profesionales de salud pública y respuesta a emergencias tienen consejos para ayudarlo a prepararse, evacuar y refugiarse de manera segura para tormentas severas mientras se protege a sí mismo y a los demás del COVID-19.

Estos son algunos consejos para ayudarlo a usted y a su familia a mantenerse seguros durante la temporada de huracanes de este año, reportó CDC.

#PrepYourHealth for #hurricane season.

• Make an emergency plan

• Collect supplies & create “go kits” for your family

• Know a safe place to shelter

• Have several ways to receive weather alerts

• Get a #COVID19 vaccine as soon as you can

Learn more: https://t.co/UovXYKhRYZ. pic.twitter.com/PkiQ4vf0mJ

— CDC (@CDCgov) June 1, 2021