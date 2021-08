Krispy Kreme está duplicando su programa de donas gratis. La compañía anunció que estará regalando dos donas a cualquiera que presente su certificado de vacunación donde se compruebe que haya recibido al menos una vacuna de covid-19 desde el 30 de agosto hasta el 5 de septiembre.

La promoción denominada “Muestre su corazón” incluirá una ración doble de rosquillas: un dona con glaseado original y un corazón con glaseado original.

La cadena de donas espera que con este obsequio los no vacunados se animen a recibir al menos una inyección, en medio del repunte de casos que registra Estados Unidos atribuidos a la variante Delta.

Show Your Heart! 1 week only starting 8/30. 2 FREE doughnuts for vaccinated guests. Share the Original Glazed Heart with someone you love and enjoy an Original Glazed, both doughnuts are on us. US Shops only. Info at https://t.co/PhfLHWrK78 pic.twitter.com/JXAXjCPjXf

— Krispy Kreme (@krispykreme) August 25, 2021