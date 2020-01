Primer caso de 2020: Guardia Costera de Estados Unidos regresó a Cuba a ocho balseros interceptados en Florida

En un operativo montado por la Guardia Costera de los Estados Unidos, una embarcación de inmigrantes cubanos fue interceptada en los Cayos de Florida y los ocho tripulantes fueron regresados a la isla.

Según informó la institución costera, uno de los cubanos indocumentados tuvo que recibir atención médica «más avanzada» luego de ser llevado a tierra.

El sábado fueron repatriados a Cuba los ocho balseros.

Los guarda costas del sector de Key West fueron los encargados de realizar este operativo después de recibir el alerta de la presencia de una embarcación de migrantes.

#ThisJustIn the @USCG repatriated 8 #Cuban migrants back to #Cuba today, after interdicting 9 Cuban migrants 25 miles southeast of Tavernier Creek, FL on Thursday.

For more information visit our news site https://t.co/EbpV1nLhIn

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) January 4, 2020