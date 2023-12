Seminole Hard Rock Casino reactiva apuestas deportivas online en Florida

Este martes 5 de diciembre, Seminole Hard Rock Hotel & Casino ubicado en la ciudad de Hollywood y resto de casas de juegos asociadas, anunciaron la reactivación de las apuestas deportivas en línea. Esto luego de dos años de una batalla legal ante la Corte de Florida por una serie de denuncias relacionadas con este sistema.

Los empresarios de The Seminole Tribe, que lideran gran parte de los casinos en el estado, informaron en días pasados que tenían nuevos proyectos de juego. A pesar de que mencionaron estar trabajando en su aplicación online para apuestas, aún no tenían fecha de un posible relanzamiento.

En ese momento, explicaron que la Corte de Florida tenía que discutir algunas medidas. Desde 2021 y tras una ley que legaliza estos sistemas, la tribu Seminole ofreció brevemente estos juegos durante un año en su aplicación ‘Hard Rock Bet’.

Sin embargo, varios grupos demandaron a los empresarios ya que a su juicio estos violaban una enmienda constitucional. Los detractores alegaron que los líderes de estos casinos necesitaban la aprobación de todos los votantes del estado para operar.

Ante la pugna por sus sistemas de juego, la tribu Seminole decidió suspender las apuestas en línea hasta nuevo aviso.

It’s official: Hard Rock Bet is legal in Florida and live for betting from anywhere in the state!

— Hard Rock Bet (@HardRockBet) December 7, 2023