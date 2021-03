El Senado confirmó este miércoles al juez Merrick Garland como nuevo secretario de Justicia, tras haber sido nominado por el presidente Joe Biden, reportó telemundo51

Garland ocupará uno de los cargos más importantes de la administración del presidente Biden.

El Senado aprobó la nominación del experimentado juez con 70 votos a favor y 30 en contra.

March 10th, 2021 will FOREVER be known as #MerrickGarland Day! Today he will be confirmed as our new Attorney General. The Rule of Law and the U.S. Constitution have reclaimed the halls of justice. pic.twitter.com/jRkTNcZnXR

— Beep🌻 (@fiercefreckled) March 10, 2021