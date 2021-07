¿Buscas distracción durante estos días? La ciudad de Miami tendrá fabulosos seis eventos gratuitos en esta semana para que disfrutes cosas fuera de la rutina diaria.

Batalla de sintetizadores en Gramps

Todos los martes, Gramps invita a los adictos al MIDI a mostrar de qué están hechos durante Synth Battle. Organizado por Gabo Rio de Vinyl Social Club, el evento fomenta la experimentación en vivo y la creación sobre la marcha. Si está interesado en participar, asegúrese de dirigirse a Shirley’s, la trastienda de Gramps, para tener la oportunidad de conectarse. 6 pm el martes 6 de julio en Gramps, 176 NW 24th St., Miami; 855-732-8992; gramps.com . La admisión es gratis.

Apoya la meditación y sanación de Surfside en el foro de Faena

El colapso del edificio de condominios Champlain Towers South tendrá efectos duraderos en los próximos años. Si bien las heridas tardarán un tiempo en sanar, Faena Miami Beach espera ayudar a todos a comenzar con una clase de meditación y curación dirigida por la instructora Agustina Caminos. Se aceptarán donaciones en beneficio del fondo Support Surfside. 6:30 pm el martes 6 de julio en Faena Forum, 3300-3398 Collins Ave., Miami Beach; faena.com . La entrada es gratuita con RSVP a través de eventbrite.com .

Words & Wine en el Anderson

A medida que avanzan las noches de micrófono abierto, Words & Wine es una persona mayor, lo ha estado haciendo durante más de 11 años, primero en el legendario club nocturno Vagabond y luego en Las Rosas. A principios de este año, se trasladó al Anderson, donde invita a los artistas, desde poetas hasta músicos, a pararse frente a una multitud receptiva y expresarse de la manera que les plazca. La lista de micrófono abierto se abre a las 8 pm, y las actuaciones comienzan a las 9 y continúan hasta que el último artista sube al escenario. 8 pm el miércoles 7 de julio en Anderson, 709 NE 79th St., Miami; 786-401-6330; theandersonmiami.com . La entrada es gratuita con RSVP a través de eventbrite.com .

Arrastra Bingo en Time Out Market

La sexta temporada de RuPaul’s Drag Race All Stars está actualmente en marcha, y si bien puedes verla en casa, ¿qué tiene de divertido? Time Out Market proyectará el reality show de la competencia en su enorme pantalla LED, mientras que la extraordinaria drag queen Athena Dion presenta la entrega semanal de drag bingo. Dion hará malabarismos con todas las pelotas mientras los clientes disfrutan del espectáculo y una hora feliz extendida. Durante la proyección de Drag Race , Dion lanzará preguntas de trivia, así que ven preparado. 7 a 10 pm el jueves 8 de julio en Time Out Market, 1601 Drexel Ave., Miami Beach; 786-753-5388; timeoutmarket.com/miami . La entrada es gratuita con RSVP a través de eventbrite.com .

Brunch de vinilo con fiesta de gofres en Dogfish Head

Sweat Records ha reiniciado su popular serie Waffle Party en Dogfish Head Miami en Wynwood. El evento mensual contará con la presencia de DJ Hiltronix, que lo entretendrá mientras disfruta de gofres y cerveza. Asegúrate de probar la colaboración de cerveza de Sweat “Sweat? … Sweet!” que está de barril en la cervecería. De 11 am a 2 pm el domingo 11 de julio en Dogfish Head Miami, 325 NW 24h St., Miami; 305-796-2727; dogfish.com . La entrada es gratuita con RSVP a través de eventbrite.com .

Programa de comedia sin título en Unbranded Brewing Co.

El comediante y ex concursante de American Idol Carlos Hernández encabezará el programa de comedia sin título en Unbranded Brewing Co. Presentado por Nik Macik, el evento en la cervecería de Hialeah también presenta a Abby Ballin, Alec Castillo, Carmen Zita y Chris Renois. 8 pm el domingo 11 de julio en Unbranded Brewing Co., 1395 E. 11th Ave., Hialeah; 786-332-3097; unbrandedbrewing.com . La entrada es gratuita con RSVP a través de eventbrite.com .