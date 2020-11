Las autoridades de Miami-Dade y Broward suspendieron las clases presenciales este lunes ante la inminente llegada de la tormenta tropical Eta, que se espera llegue a los Cayos de Florida este lunes, generando un impacto en todo el sur del estado.

Mientras en Miami-Dade no habrá clases de ningún tipo, en Broward decidieron mantener las clases virtuales, a través de la plataforma que se viene utilziando por la pandemia de COVID-19, reportó WSVN.

El superintendente de Miami-Dade, Alberto Carvalho, publicó un video en Twitter, diciendo que decidieron “cancelar todas las actividades escolares, incluidos los programas extracurriculares”.

Due to the expected unfavorable weather conditions associated with TS #Eta, @MDCPS schools, both in-person and My School Online, will be cancelled on Monday, November 9. Tomorrow afternoon, the District will assess conditions for a determination regarding operations on Tuesday. pic.twitter.com/TMtvTMOrap

— Miami-Dade Schools (@MDCPS) November 8, 2020