Este lunes se originó un tiroteo en la ciudad Coconut Creek, en el condado de Broward, en el que hubo un sospechoso muerto y varios policías heridos.

El hecho se suscitó a las 8:30 pm en la cuadra 4400 de Hillsboro Boulevard, informó el Departamento de Policía de Coconut Creek.

Según el reporte oficial, la policía había visto un carro que había sido reportado como robado en la ciudad de Parkland.

El auto se detuvo y al ver la presencia de los oficiales empezó el tiroteo, que duró varios minutos.

En el intercambio de disparo varios oficiales resultaron heridos, incluso un k-9 perteneciente, a la brigada canina.

La policía indicó que todos los oficiales, incluido el can fueron llevados al hospital de la localidad y están fuera de peligro.

Las autoridades indicaron que el conductor del auto era una mujer, la cual resultó muerta en el tiroteo.

BREAKING: 2 suspects are in custody after an officer-involved shooting in Coconut Creek. Witnesses say 2 officers appeared to be injured or were transported to the hospital. We expect an update from @CoconutCreekPD right before the news at 11 on @nbc6 pic.twitter.com/cwJxzm7p3t

— Jamie Guirola (@jamieNBC6) August 31, 2021