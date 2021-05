Durante el fin de semana se registró la muerte de 12 personas y decenas de heridos debido al incremento de la violencia armada y tiroteos masivos en cinco estados.

Las balaceras ocurrieron en Minnesota, Ohio, Nueva Jersey, Georgia y Carolina del Sur y se producen en medio de las ventas récord de armas de fuego.

El jefe de policía Carl Davis, informó durante una conferencia de prensa que la madrugada del domingo ocurrió un enfrentamiento cerca de un bar en Youngstown, Ohio, en este murieron tres personas murieron y otras tres resultaron heridas, una de ellas de gravedad, luego de un incidente dentro del bar.

Por otra parte, el alcalde Jamael Tito Brown expresó que el tiroteo fue “innecesario”, agregando “me rompe el corazón cuando mueren hombres y mujeres jóvenes”.

El domingo también fueron encontradas tres personas muertas por heridas de bala en un complejo de condominios al sur de Atlanta en South Fulton, Georgia. Las autoridades hallaron a las víctimas, no identificadas hasta el momento, luego de un reporte de disparos a la 1:30 am, dijo un portavoz de la policía.

No estaba claro qué provocó el tiroteo y no se había identificado a ningún sospechoso, dijo.

Uno de los tiroteos registrados durante el fin de semana arrojó la muerte de una de niña de 14 años y 13 personas resultaron heridas en un concierto “no autorizado” el sábado por la noche en North Charleston, Carolina del Sur, dijeron las autoridades.

En otro, dos personas murieron y otras 12 resultaron heridas de bala durante una fiesta en East Commerce Street en Fairfield Township en New Jersey, alrededor de las 11:50 pm del sábado.

Un joven de 16 años fue asesinado a tiros y otros cinco adolescentes resultaron heridos después de que estallaron los disparos en el Anfiteatro del Parque Bicentenario en Columbus, Ohio, el sábado por la noche.

Y por último, dos personas murieron y otras ocho resultaron heridas en una balacera en el centro de Minneapolis la madrugada del sábado, señaló la policía.

Hasta ahora las autoridades no han informado la raza y edades de las víctimas. Sin embargo, según un análisis de los datos de tiroteos fatales en EE.UU. En 2019 publicados este año por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades los hombres y niños negros se vieron afectados de manera desproporcionada por la violencia armada.

The first four months of U.S. gun violence in 2021:

•6,300+ gun deaths

•11,700+ gun injuries

•175+ mass shootings

•300+ children shot

•1,300+ teenagers shot

•400+ incidents of defensive gun use

•650+ unintentional shootings

~8,100+ suicides [CDC estimate]

— Gun Violence Archive (@GunDeaths) May 3, 2021