Donald Trump emitió una larga perorata sobre el veterano republicano Karl Rove, después de que el estratega lo criticara.

Rove escribió sobre el “entusiasmo silenciado” por el expresidente en el Wall Street Journal después de que sólo el 68 por ciento de sus partidarios en CPAC dijeron que querían que se postulara nuevamente en 2024, reportó Reuters.

Ahora, Trump ha criticado al asesor principal de George W. Bush y lo ha calificado de “tonto pomposo” que “ha estado perdiendo durante años, excepto él mismo”.

“La voz de Karl Rove en Fox siempre es negativa para quienes saben cómo ganar. Ciertamente no ha ayudado a Fox en el departamento de ratings, ¿verdad?”, dijo Trump en una declaración de 700 palabras.

“Nunca tuve mucho sentimiento por Karl, en el sentido de que no estaba de acuerdo con tantas de las cosas que dice. Es un tonto pomposo con malos consejos y siempre tiene una agenda”.

Trump culpó a Rove por la derrota de Kelly Loeffler y David Perdue en las elecciones especiales de Georgia para el Senado de Estados Unidos en enero.

