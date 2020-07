El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una legislación que permitirá importaciones más baratas de medicamentos con receta, en particular la insulina, eludiendo el dictamen del Congreso tras la negativa de la cámara a aprobar los proyectos de ley demócratas sobre esta cuestión.

“Hoy estoy tomando una acción audaz e histórica, muy drástica, para reducir el precio de los medicamentos recetados para pacientes estadounidenses y personas mayores estadounidenses”, declaró el presidente, reportó VOA.

El objetivo es el de reducir el costo de los medicamentos que incluyen insulina y EpiPens con descuentos para personas de bajos ingresos, y usar precios internacionales más bajos para pagar algunos medicamentos provistos bajo el programa de seguro estatal de Medicare para personas mayores.

Trump se reunirá con los responsables farmacéuticos el martes, pero algunos analistas de la industria han dicho que la medida puede no tener mucho efecto.

“Esta administración ha decidido seguir una política radical y peligrosa para establecer precios basados en las tarifas propias de países que (el presidente Trump) ha calificado como socialistas, lo que dañará a los pacientes hoy y en el futuro”, declaró Pharmaceutical Research and Manufacturers of America en un comunicado.

La organización ha indicado que la medida de Trump ha sido “una distracción imprudente que impide nuestra capacidad de responder a la pandemia actual, y a las que podríamos enfrentar en el futuro”.

Este sábado, el propio jefe de Estado habló al respecto en Twitter. “Ayer firmé cuatro medidas que reducirán masivamente los precios de los medicamentos recetados, en muchos casos en más del 50%. Nunca antes se había hecho algo así”, expresó.

Y agregó: “¡Las mayores reducciones de precios en la historia! Nada como esto ha tenido lugar para nuestros ciudadanos, especialmente para nuestros mayores. ¡RECUERDA A TU PRESIDENTE FAVORITO!”.

Yesterday I signed four measures that will massively reduce the prices of prescription drugs, in many cases by more than 50%. Nothing like this has ever been done before because Big Pharma, with its vast power, would not let it happen. Expensive Insulin went from big dollars…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2020