Trump y DeSantis buscan el respaldo evangélico en Washington

En un esfuerzo por ganarse el apoyo de los votantes evangélicos de cara a las elecciones presidenciales de 2024, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, participaron en dos eventos en Washington.

DeSantis, que se encuentra detrás de Trump en las encuestas por casi un 40% en intención del voto, buscó destacarse en estas cumbres convocadas por grupos de defensa religiosos, reseñó Reuters.

Durante el evento del Family Research Council, DeSantis recibió aplausos al defender la decisión de mantener abiertas las iglesias en Florida durante la pandemia de COVID-19.

“Protegimos nuestras instituciones religiosas cuando tantos estados pisoteaban los derechos de las personas a practicar plenamente su fe”, indicó.

Mencionó la ley de Florida, que prohíbe el aborto a las seis semanas. Además, garantizó que la financiación privada para escuelas no religiosas también esté disponible para las religiosas, de acuerdo con The New York Times.

On Day One, we will issue an executive order ensuring funding available to private, non-religious schools must also be available to private, faith-based schools.

We will stop the federal government from targeting men and women on the basis of their faith.

