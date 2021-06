Un hombre murió y otro resultó herido después de que dos personas fueran atropelladas por un camión en una marcha del orgullo gay en el sur de Florida el sábado por la noche.

El incidente tuvo lugar en el Stonewall Pride Parade & Street Festival en Wilton Manors, al norte de Fort Lauderdale y sucedió justo antes del inicio del desfile.

“Lo que comenzó como una celebración se convirtió rápidamente en tragedia en el Desfile del Orgullo de Stonewall de hoy”, dijo el alguacil del condado de Broward, Gregory Tony, en un comunicado. “Aunque las autoridades aún están recopilando información, sabemos que dos personas que marchaban para celebrar la inclusión y la igualdad fueron atropelladas por un vehículo. Una persona murió y la otra permanece hospitalizada”.

Agregando “esta tragedia tuvo lugar a pocos metros de mí y de mi equipo de BSO, y estamos devastados por haber presenciado este horrible incidente”, agregó Gregory. “Estoy orgulloso de todos los socorristas locales y de la BSO que se lanzaron a la acción, se encontraron con lo desconocido y brindaron atención inmediata a las víctimas”, puntualizó el alguacil.

Ambos individuos fueron trasladados al Broward Health Medical Center, donde uno fue declarado muerto. Las autoridades dijeron que se esperaba que el otro hombre sobreviviera.

Las autoridades aún están investigando si fue un accidente o un acto deliberado. El conductor fue detenido para ser interrogado, según la policía. El camión chocó contra una puerta cercana y se detuvo.

“La investigación está activa y estábamos evaluando todas las posibilidades”, dijo el portavoz de la policía de Fort Lauderdale, el detective Ali Adamson, en una conferencia de prensa. “Nada está fuera de discusión en este momento, tenemos que mirar desde todos los ángulos y eso es lo que estamos haciendo”.

“El FBI está involucrado en un esfuerzo por hacer una investigación exhaustiva y completa”, agregó Adamson.

El vehículo también falló por poco chocar con un convertible en el que viajaba la representante Debbie Wasserman Schultz, demócrata de Florida, informó WPLG.

“Estoy profundamente conmovida y devastada por la pérdida de una vida y otros heridos de gravedad en el desfile del Orgullo #WiltonManorsCty Stonewall de esta noche. Mi personal, los voluntarios y yo estamos afortunadamente a salvo”, escribió en Twitter.

I am deeply shaken and devastated that a life was lost and others seriously injured at tonight’s @WiltonManorsCty Stonewall #Pride Parade. My staff, volunteers and I are thankfully safe.

Se podía ver a un emocionado Wasserman Schultz, que ha representado al Distrito 23 del Congreso desde 2013, haciendo llamadas y siendo consolado por el personal después.

“Estamos orando por las víctimas y sus seres queridos mientras la policía investiga, y les estoy brindando toda la ayuda que puedo”, agregó Wasserman Schultz. “Estoy tan desconsolado por lo que sucedió en esta celebración. Que el recuerdo de la vida perdida sea una bendición”.

El desfile estaba programado para comenzar a las 7 pm, pero el incidente tuvo lugar justo antes. Fue cancelado después del accidente, según la policía de Wilton Manors , aunque el festival continuó.

Due to a tragic event, the Stonewall Pride Parade has been cancelled but the festival events will continue.

*THERE IS NO DANGER TO THE PUBLIC.* https://t.co/als3T0MG4m

— wmpd411 (@WMPD411) June 20, 2021