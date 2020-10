Un oficial uniformado del Departamento de Policía de Miami fue captado el martes 20 de octubre en un centro de votación en el Government Center, en el centro de la ciudad, usando un tapabocas con un slogan de la campaña presidencial de Donald Trump.

La fiscal estatal del condado de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, consideró inaceptables las acciones de un oficial del Departamento de Policía de Miami y dijo que investigará el hecho.

Here is @CityofMiami Police Officer Daniel Ubeda, in full uniform with badge and gun wearing his Trump mask inside of the polling location in government center.

This is city funded voter intimidation.

Ubeda should be suspended immediately. pic.twitter.com/TbJxu6mcem

— Steve Simeonidis (@stevesimeonidis) October 20, 2020