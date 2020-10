Durante la realización del segundo y último debate entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata, Joe Biden, el mandatario estadounidense afirmó este jueves que habrá una vacuna anticovid-19 “en cuestión de semanas”

“Creo que (habrá una vacuna) dentro de semanas, y será distribuida muy rápido”, indicó Trump. Al ser consultado sobre cuál será la farmacéutica lo conseguirá, indicó que “Johnson&Johnson lo está haciendo muy bien, Moderna lo está haciendo muy bien, Pfizer lo está haciendo muy bien”.

Trump agregó que “stamos aprendiendo a vivir con el virus, no tenemos otra opción; no podemos encerrarnos en un sótano como lo hace Joe”, afirmó Trump, en referencia a los meses que su contrincante pasó recluido en su casa debido al brote del coronavirus.

Por su parte, Biden respondió lo siguiente: “¿Aprendiendo a vivir con ello? La gente está prendiendo a morir con ello”, respondió Biden, cuando apenas habían transcurrido los primeros minutos del debate, celebrado en la universidad de Belmont, en Nashville, Tennessee.

Un dato a considerar es que Trump y Biden dieron negativo al COVID-19 en pruebas realizadas durante este mismo jueves, informó el copresidente de la Comisión de Debates Presidenciales, Frank Fahrenkopf Jr, a NBC News. Inicialmente, una barrera de Plexiglas se había instalado para evitar una propagación del coronavirus, pero esta fue removida al conocerse los resultados de los test.

Lo cierto es que a 12 días de las elecciones y con los votos anticipados que ya se han emitido en algunos estados, el último debate presidencial de USA llega en un contexto de agitación marcado por el coronavirus y las acusaciones cruzadas entre ambos contendientes.

El debate de 90 minutos es moderado por la periodista Kristen Welker, de la cadena hermana de Telemundo, NBC, y tiene nuevas reglas para evitar las interrupciones, tal como ocurrió en el primer encuentro.

Trump, y su rival demócrata, Joe Biden, se señalaron mutuamente de recibir dinero de gobiernos extranjeros, unas acusaciones que ambos negaron.

#DebateDecisivo2020 Biden: "Yo nunca he tomado ningún dinero de ninguna fuente extranjera. Este presidente tiene una cuenta de banco en China. Yo he entregado mis planillas sobre impuesto y este señor no las ha entregado. ¿Por qué no las entregas?".

