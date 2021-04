El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) anunció la extensión de las flexibilidades derivadas de la pandemia en los programas federales de nutrición hasta junio de 2022 .

Esta medida permite que las escuelas de todo el país continúen sirviendo comidas gratuitas a todos los estudiantes independientemente de los ingresos en su núcleo familiar.

En esa línea, la comisionada de Agricultura de Florida, Nikki Fried, indicó lo siguiente:

We issued a broad range of flexibilities to allow school meal programs & childcare institutions across the country to return to serving healthy meals in Fall 2021. Nutrition standards return with options & resources to support safety & social distancing https://t.co/ifWklJpXCx

— Dept. of Agriculture (@USDA) April 20, 2021