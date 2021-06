Bajo el lema “Nuestra mejor opción para una comunidad fuerte y saludable”, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, te invita a vacunarte contra el COVID-19 en el Wynwood Pride Festival 2021.

Spread the word 🏳️‍🌈: We're proudly partnering with @WynwoodPride & @WynwoodMiami to provide vaccination on-site at Pride this weekend! Plus, get vaccinated & get a free cocktail/mocktail at The Oasis Tower Bar (Sat 6/19) or free admission to @wynwoodwalls (Sun 6/20). #PrideMonth pic.twitter.com/o9Dg3sIoV1

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) June 18, 2021