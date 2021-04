Tras conocerse el veredicto en el caso de la muerte de George Floyd, el jefe de policía del Departamento de Policía de Miami, Art Acevedo, señaló que “esta noche todos los estadounidenses deberían respirar con alivio colectivo, ya que se ha hecho justicia”

Agregó que “los agentes de policía de todo el país vieron la misma injusticia en este caso. Nos solidarizamos con su familia y las comunidades a las que servimos. Sigamos adelante en paz y unidad.

Tonight all Americans should breath a collective sigh of relief as justice has been served in the death of #GeorgeFloyd. Police officers throughout our nation saw the same injustice in his death, that his family & the communities we serve saw. Let’s move forward in peace & unity.

— Chief Art Acevedo (@ArtAcevedo) April 20, 2021