El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en conjunto con la vicepresidenta Kamala Harris, dieron un mensaje a la nación tras conocer el veredicto en el juicio que enfrentaba Derek Chauvin, quien fue declarado culpable por asesinar a George Floyd.

Harris comenzó la alocución señalando que espera que el senado acelere la propuesta presentada tras este caso: “El año pasado presentamos la propuesta de ley George Floyd a la justicia, esto haría que las fuerzas del orden tendrían una responsabilidad y establecería una confianza, es parte del legado que dejó. El presidente y yo seguiremos pidiéndole al senado que apruebe esta propuesta”.

Del mismo modo, explicó que lo del país no son casos aislados, es racismo sistémico: “Estados Unidos tiene una gran historia de racismo sistémico, entre los blancos y los negros. Pero los hombres negros también son humanos, padres, hijos sobrinos tíos, amigos, vecinos. Sus vidas tienen que tener el valor que se merecen en el sistema de educación, de salud, económico, en el sistema de justicia”, reiteró.

La vicepresidenta finalizó diciendo que seguirán luchando: “Hemos luchado con las injusticias por muchos años, esta es la verdad sobre la justicia racial. Es un problema para cada uno de los estadounidenses, nos mantiene lejos de llegar a la promesa de igualdad y justicia para todos. Somos todos parte del legado de George Floyd, nuestra tarea es hacer vale su legado”.

Biden celebró el veredicto

“Hoy un jurado en Minnesota encontró al ex policía Derek Chauvin culpable de todos los cargos. Fue un asesinato en pleno día y todo el mundo acabó viendo el racismo sistémico que la vicepresidenta mencionó. Es la rodilla en el cuello que sienten los hombres negros”, explicó el presidente.

“Es un paso hacia adelante”, dijo Joe Biden, quien también comentó que se pudo comunicar con el gobernador de Minnesota y lo felicitó por el trabajo que hicieron, además también habló con la familia de George Floyd y dijo “que nada podrá devolverles a George pero es un gran paso para el futuro”.

Live: President Biden and Vice President Harris address the nation on the verdict in the trial of Derek Chauvin. https://t.co/wNeoPOcvwM

— The White House (@WhiteHouse) April 20, 2021