Un adolescente murió el jueves después de un tiroteo en el área de Allapattah de Miami. El jefe de policía de Miami, Art Acevedo, y los detectives respondieron al complejo de apartamentos Rosemont Park en Northwest 24th Street, entre las avenidas Northwest 21st y Northwest 19th.

Los agentes rodearon los edificios de dos pisos de color beige oscuro propiedad de la agencia de vivienda del condado de Miami-Dade, justo al oeste del parque Juan Pablo Duarte.

